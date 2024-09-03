元大人壽表示，兼具保障與投資的「元大人壽元滿創益變額萬能壽險」，在保障面的倍數設計，可滿足想同時兼顧保障與投資理財的族群，無論是想擁有穩定現金流與保障的準退休族，或是預算少，但有保障與資產累積需求的年輕族群，都很適合投保；其連結之ESG永續成長投資帳戶全權委託元大投信代操，該帳戶關注台灣、美國和日本等市場，在人工智慧（AI）浪潮下尋找潛力標的，並以龍頭科技股基金及ETF為投資策略核心，兼顧成長性和穩定性，降低投資組合的波動風險，靈活調整其投資水位，並藉此帳戶股債配置無上下限之特色，增強帳戶整體操作彈性與績效表現，讓保戶有機會享月月資產撥回，甚至是年終加碼撥回。

「元大人壽元滿創益變額萬能壽險」除享有專業代操服務外，首期保費費用分12次收取，首次投資配置日後的第一個保單週月日才開始扣除，客戶資金可更充分參與市場投資契機；首期保費門檻新臺幣10萬元即可輕鬆入手，之後保戶可依個人財務狀況及資產規畫需求，再申請定期或不定期繳交保險費，資金運用靈活，逐步累積資產規模，達成規劃目標。此外，自第五保單週年日起，客戶每年可依保單條款約定享有加值給付金，加速累積保單價值；投資帳戶則藉由元大投信豐富的投資經驗與卓越的專業代操能力，協助客戶達成長期財務規劃目標。

此外，因應高齡趨勢與長壽風險，元大人壽亦推出「元大人壽元滿創益變額年金保險」，保戶於年金累積期間屆滿前，可選擇一次給付或分期給付年金，透過及早規劃、長期累積，許自己一個經濟無虞的退休生活。