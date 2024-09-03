葡萄牙本周要在歐洲國家聯賽首戰克羅埃西亞，當家球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）出席賽前記者會，被問到是否考慮在不遠的將來結束國家隊生涯，39歲的C羅也直接表示「從沒想過」，「相反的，踢國家隊讓我更有動力。」

「這次來到國家隊的動力就是要贏得國家聯賽，我們已經拿過冠軍，還想再來一次。」C羅說：「同樣的事情我也許說過一次又一次了，但我想的不是長期，一直都是短期目標。」

C羅在今夏的歐洲國家盃，因為從頭到尾1球未進的表現而遭到批評，他也在16強對斯洛維尼亞的延長賽罰球失手，所幸最終葡萄牙仍在PK後勝出。但C羅對外界批評不以為意，表示這些聲音永遠都在，而足球並不只是踢得好或進球而已，他能做的就是全力展現職業態度，也用F1賽車來做比喻。

「那些出張嘴的人們從沒進過更衣室，他們的意見常讓我啞然失笑，因為這就像要我談論F1方程式賽車一樣。」C羅說：「如果我對輪胎、輪圈、車重都一無所支，要如何對F1發表意見呢？所以我覺得有批評都是很正常的，一點都不會令我困擾。」

C羅曾經率領葡萄牙在2016年歐國盃贏得隊史首座大賽冠軍，再於3年後稱霸歐國聯。儘管近年外界不斷批評他年事已高，C羅仍然自信滿滿，強調自己在退休前永遠會是先發球員，既然國家隊教頭馬丁尼茲（Roberto Martinez）把他視為國家隊的資產，他就會繼續踢下去。

「如果我不再是資產，我會是第一個離開的。」C羅說：「但我會問心無愧的離開，一如既往，因為我知道自己是誰、能做什麼，以及我會繼續做些什麼。」