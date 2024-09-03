基隆市城市馬拉松原定10月6日舉行，但主辦單位9月1日卻收到基隆市政府的通知，表示因為適逢國慶假日及罷免投票前一周，憂心專業人力不足，要求改期。市府教育處表示，主因在於主辦單位的交通紓導計畫未經基隆市港道安會報審查通過。

基隆市好馬長跑協會今年策辦了「基隆半程城市馬拉松」，這場活動是基隆市今年唯一的路跑活動。不過9月1日，基隆市政府發函給主辦單位，要求改期舉辦，這也讓工作人員措手不及。

由於市府的函文中指出，活動舉辦日期適逢國慶假日及罷免投票前一周，憂心專業人力不足，因此要求主辦單位改期。為此，有工作人員認為，馬拉松比賽的籌備期很長，一紙公文就要主辦單位改期，相關的損失到底應由誰來負責？

不過基隆市政府教育處副處長徐嬿立表示，2014年基隆曾舉辦過一場鐵人三項比賽，當時因為道路安全沒有做好，導致一名選手嚴重癱瘓。為此，市府要求這次的主辦單位必須做好交通維持計畫。

不過，上周基隆市港道安會報開會時，主辦單位提出的交通維持計畫還沒有獲得審議通過，市府認為距離比賽的時間已經很近了，此時即使主辦單位再去調整計畫內容並不容易，因此才希望主辦單位改期。

另一方面，徐嬿立也指出，比賽舉辦的時間點剛好在國慶日的前一周，這個時間點包括消防局、警察局、交通處等相關單位的專業相關人手都有一定的前置作業在忙，此時若舉辦路跑活動，恐有人力不足的問題。

至於外界質疑與國民黨可能舉辦的罷免投票前造勢活動相關，徐嬿立則是鄭重否認。強調市府主要是針對交通維持計畫以及專業人力不足，這兩點與跑者安全攸關的顧慮去思考。