賴清德總統沒提到嘉義鐵路高架化的地方配合款，讓與會民意代表很失望。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠維持一貫立場，希望賴清德總統能兌現前總統陳水扁對嘉義市民的承諾，鐵高工程經費由中央全額負擔。（呂妍庭攝）

賴清德總統今（3日）出席「城隍夜巡諸羅境．驅除魑魅百姓安」祈福遶境起駕儀式，特別說明嘉義市鐵路高架化進度和金額，表示他會繼續支持，但隻字未提將協助嘉市鐵路高架化自籌款，讓現場原本有期待的民代感到失望，嘉義市長黃敏惠表示，賴清德總統當過地方首長，深知地方的財政困境，希望能兌現前總統陳水扁對嘉義市民的承諾，鐵路高架化工程經費由中央全額負擔。

賴清德今在起駕儀式前致詞提到，大家最關心鐵路高架化，目前除嘉義站，還規畫北回歸線站，另嘉義縣水上還有車輛調度站，路線長10.9公里，總經費334億元，目前工程進度，6月底水上車輛基地已經動土，每個車站工程進度加總已達40％，未來會繼續推動下去。

賴清德沒提到嘉義鐵路高架化的地方配合款，讓與會民意代表很失望，立委王美惠則認為，賴清德到宣布水上調度場順利推動，就是為嘉義市送來好消息。

黃敏惠則維持一貫立場，希望賴清德總統能兌現前總統陳水扁對嘉義市民的承諾，鐵高工程經費由中央全額負擔。