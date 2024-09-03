孔廟今天傍晚閉園後，搭鷹架處理蜂窩。（民眾透提供／曹婷婷台南傳真）

專業補蜂人員到場處理。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

專業補蜂人員到場噴藥防治。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

「全台首學」孔廟大成殿屋頂「雙龍護塔」交趾陶，近日驚見左側龍下巴竟長了1顆大小有如排球般的蜂窩，孔廟基金會緊急聯繫文資處、農業局到場會勘，研判屬攻擊性低的黃腰虎頭蜂，但為確保安全及避免破壞古蹟本體，今天傍晚已由專業人員到場噴藥處理，遊客來訪也不必擔心。

台南市孔廟文化基金會執行長石牧民表示，工作人員在8月底發現蜂窩，當下立刻通報文資處及農業局等相關單位會勘，經評估研判是黃腰虎頭蜂的蜂窩，其特性是攻擊性較低，防禦範圍約在5公尺，飛行路線並不會到達遊客站立處，但由於這麼大一顆蜂窩，認為應該盡快處理。

他說，由於蜂窩所在處是古蹟本體，且在龍的交趾陶下巴處，若強制移除恐損及古蹟，因此決議採噴藥處理，今天閉園後，以搭鷹架方式派專業人員噴藥，透過噴藥防治，藥物沾染蜂巢出入口，估計1周後蜂巢就會風化脫落。

孔廟剛結束為期10天的文博會活動，吸引為數不少的遊客來訪，過去孔廟未見「蜜蜂築巢」情形，很多工作人員驚呼不已，慶幸並沒有發生蜜蜂蜇人事件。石牧民提到，由於不強制移除蜂窩，缺點是民眾這幾天來到孔廟大成殿，仍會看到蜂巢，因此，也要特別告知遊客已做了噴藥防治，無須過度擔心。