2024池上秋收稻穗藝術節門票今（3）日啟售，台灣好基金會邀請金曲獎最佳華語女歌手田馥甄、最佳台語男歌手許富凱，與長濱國中「海子樂團」，10月在池上稻浪間迎風而歌。

台灣好基金會董事長柯文昌指出，池上已經從20年前的環境保育和農業，轉型到現在的藝術之鄉，今年再添二喜，一喜是池上秋收活動場地所在的萬安社區，從全國974個參賽社區脫穎而出，獲得金牌農村獎；二喜是池上獲得國際「慢城」認證，希望大家多來花東旅行。

池上藝術節首席贊助和碩聯合科技董事長童子賢表示，每次坐火車回老家花蓮玉里，被右手邊的中央山脈與左手邊的海岸山脈環抱其中，有被神靈護祐的感覺。池上秋收以藍天作屋頂、金色稻浪為地毯，背景是青山白雲，對演出者與觀眾都是獨特的經驗，希望大家努力保護海岸縱谷的美麗，避免太陽能光板覆蓋改變美好的環境景觀。

池上鄉文化藝術協會梁正賢理事長透露，今年氣候特別適合農作，6月收成成長15％，是池上農友近5年來收入最高的一年。另外，今年會考，台東縣的榜首跟第一名都是池上國中畢業的孩子，證明文化藝術可以翻轉池上。

臺東縣政府王志輝副縣長說，有目的性的旅遊常在台東發生，就是從池上秋收開始，至今16年，即使疫情期間也未曾間斷，希望大家以行動支持花東。