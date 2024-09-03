永豐金證券積極布局擴展金融生態圈有成，為了更貼近年輕世代的生活習慣，將生態圈目光瞄準電子支付及線上購物市場，今年已完成包括街口支付、全盈＋PAY合作、橘子支付、momo購物網及發票特務等5大支付購物網串連開戶場景，並提供豐學PRIME優質內容，漸進式的將投資便利與專業帶入生活場景。

永豐金證券指出，今年布局支付購物網生態圈，開戶年齡分布以40歲以下客群占六成主力，甚至20歲以下之學生客群也達到4％，但許多數位世代投資新手面臨的交易認知不足，投資專業需求強烈等現象。

永豐金證券一方面看好與電子支付及網路購物平台，串連打造金融生態圈，也運用結合生態圈的拓展，協助年輕小白族培養良好的投資及證券基礎知識。

加強新手建立良好的投資基本功，投資人透過街口支付、全盈＋PAY、橘子支付、momo購物網及發票特務等5大平台內專屬連結完成線上開戶，除了可以獲得該平台等值新台幣100元回饋點數，同時可獲得3個月豐學PRIME內容訂閱制服務，暢讀總經、產業、個股、話題時事、存股策略等實用內容，幫助新手拓展財經視野。

永豐金證券貼心提醒投資人，對於會忘記補款的投資人，可開啟大戶投APP內的交割款通知，系統會於成交當天及隔天晚上8點推播提醒交割日的應收付金額，讓客戶有充足的時間確認交割戶餘額是否足夠。