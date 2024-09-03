環境部專案小組審查今日第3次審查農業部提出竹林方法學，其中竹類占林20％以上即可被定義為竹林，有委員擔憂，有心人士鑽漏洞，刻意砍伐一般樹木，或使竹林過度擴張，認為應再審慎評估竹林定義，並做修改，最後因該方法學涉及大部分議題，委員及農業部已達成共識，專案小組建議，竹林方法學送環境部審議會審定。

農業部林業試驗所說明，參照委員建議，不再參採中國大陸竹林經營方法學訂立竹林經營方法學，並更改「竹林」定義為竹類占林20％以上，連續面積大於0.1公頃，成竹高度大於2公尺、竹桿胸徑大於2公分的竹林，其中連續面積僅將既存竹林納入，不算新植，竹林經營後，竹類占林分應50％以上。

林試所指出，另考量竹林生長約每5、6年伐採1次，加上企業界反映原本方法學計入期設定20年過長，本次更改為15年。

有委員直言，竹類覆蓋率70％以上才能稱作竹林，依照農業部定義只需要20％，部分有心人士將刻意鑽漏洞或操作，砍伐不少一般樹木，或刻意種竹子，增加竹類比例，恐衍生竹林衰敗或入侵2大問題，成為台灣山坡地大災難。

該位委員指出，農業部作出上述定義的構想為改進經營不善的竹林，實際上依照竹類占林20％以上的定義，就是讓木竹棍變成竹林，涉及改變林相，他無法接受這樣的定義，如果要設定20％，應僅限擴散不易的叢生竹。

另位委員則建議，竹林定義更改為竹類占林50％以上，經營後70％以上較為適切。

經討論，環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，農業部送審的竹林方法學，專案小組經歷3次討論，委員及林試所已達到一定共識，在農業部依照委員意見進行回覆說明後，該方法學送環境部審議會審查。此外，審查小組今日審查的森林方法學，也將送環境部審議會。