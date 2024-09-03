依國發會推估台灣2025年65歲以上人口將突破20％，邁入超高齡社會的倒數時刻，弘道老人福利基金會與高齡趨勢觀察家楊寧茵，推出《一起在社區好好生活：把我變成我們，11個臺灣共生社區實踐故事》，分享11個在地熱血、有趣又動人的社區案例，成為台灣第一本關於共生社區的實踐故事，讓社會大眾認識什麼是共生社區，盼引領一條高齡少子化社會不再孤獨無援的幸福未來路。

「共生社區」正是藉由跨年齡、族群的自助、互助、共助和人情味，讓社區裡沒有人是一座孤島，並能貢獻自己所長。就像傳統農村鄰里間彼此認識，不同世代可以共同幸福生活那般，看似平凡的日常，底層是居民互相信賴、扶持所結成的安全網。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，推出《一起在社區好好生活》新書是看見推動共生社區的迫切性，台灣快速邁入超高齡化社會的同時，老人樣貌已經改變，他們不再全然是需要被照顧者，而想發揮餘熱、貢獻所長，因此以服務長者為主的社區據點也亟需因應轉型。喜見國家政策納入「共生社區」成為高齡解方之一，但也憂心從中央到地方、再到第一線推動者，許多都還在摸索如何跨出第一步。

《一起在社區好好生活》作者楊寧茵表示，台灣的健保、長照制度和各部會因應高齡的推動計畫，有時候反而讓民眾習慣依賴醫療與公部門，忽略了自身與在地社區的力量。要發展共生社區，一定要由下而上，因為只有在地人才能真正了解自己社區，才能找到社區的共同需求和痛點。

楊寧茵說，目前台灣有5500多個社區關懷據點，若公部門能夠破框思考，不被既有指標侷限，突破據點經營的既定想像，重新連結居民一起解決問題，產生的共生力量超乎想像。而不論是社區營造或深入社區的大學企業責任(USR)計畫，也是打造共生社區的重要基石，其目的都在促進社區民眾參與並永續發展，尤其是創造不同年齡、族群、身心狀況者的自我價值，讓每個人都能成為社區共好的貢獻者。

李若綺說，從《一起在社區好好生活》書中實踐共生社區的案例可以看到，起點有來自在地的一個人、家庭、大學USR的學生、社區據點或社區營造組織，沒有哪類型單位或誰才能開始，因為每人都是共生社區一分子，創造出一個有人情味、安居、樂業、安老的共生社區。