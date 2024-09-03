美式賣場好市多設有熟食區，讓許多民眾逛完賣場後可以飽餐一頓。一位男子近日到日本沖繩首家好市多消費，結果在熟食區看到相當懷念的一幕，「很古早味沒有限制的酸黃瓜及洋蔥」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他最近持好市多聯名信用卡到沖繩好市多消費，結果發現熟食區跟台灣不同，「很古早味沒有限制的酸黃瓜及洋蔥」，只見許多逛街民眾紛紛在自助吧前取用酸黃瓜、洋蔥，畫面宛如疫情前的台灣好市多。

對此，許多網友紛紛回應，「只有台灣才有限制吧」、「札幌的好市多也是自取。好懷念以前在台灣可以隨自己喜好加料的時光啊～該不會真的回不去了」、「看吧，都說台灣是二等會員，你們還不信」、「最主要是台灣好市多有自己玩法，你敢嘴，他也不鳥你，以前說是疫情，現在是配給制」。

不過也有不少人支持好市多取消自助吧，「在台灣不限制不適用啊，一堆人看到免費就發病一直裝，人員也不好意思說什麼，我就看著他們酸黃瓜、洋蔥一直裝，一點都不會不好意思，現在這樣好多了」、「台灣不行啊，洋蔥都拿袋子來裝」、「很快就會限制了，畢竟台灣去沖繩的人一堆，日本很快就會知道台灣人多可怕」。