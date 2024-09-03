U18亞洲棒球錦標賽已經在昨（2日）正式開打，也讓台灣的啦啦隊文化再次爆紅，一張日本高中生盯著啦啦隊的照片，瞬間造成日本網友瘋傳，紛紛直呼：「孩子真是誠實啊！」

昨日在天母棒球場展開日本隊與香港隊的比賽，最終日本以19：0大勝，並提前在第5局扣倒對方收下勝利。而在比賽結束後，場內也熱鬧地舉行開幕儀式。

為此，台灣主辦單位也邀請莊敬高職的正妹學生擔任啦啦隊應援，只見她們穿著粉紅色的服裝以及白色熱褲，盡情地表演，活力四射的姿態，也吸引日本高中生的目光，還差點忘記要跟香港隊合照。

有趣的畫面瞬間吸引日本媒體報導，並大讚台灣的啦啦隊學生非常令人驚豔，獲得全場觀眾的掌聲，同時也讓日本國家隊的年輕小將們看到忘我。

事後，日本U18官方也把這張逗趣的照片貼在社群平台上，立刻讓大家通通笑翻，「表情真的太誠實了啦！」、「眼睛也瞪太大了吧」、「對青春期的他們太刺激了嗎？」、「難怪學長們想來台灣打球」、「男生的快樂很簡單」。