藍營力挺基隆市長謝國樑（右），3日晚間由藍委葉元（左）等陪同謝至安樂區大武崙一帶掃街，呼籲民眾出來投下不同意罷免票。（國民黨基隆市黨部提供／徐佑昇基隆傳真）

藍營力挺基隆市長謝國樑（右），3日晚間由藍委葉元等陪同謝至安樂區大武崙一帶掃街，呼籲民眾出來投下不同意罷免票。（國民黨基隆市黨部提供／徐佑昇基隆傳真）

藍營力挺基隆市長謝國樑（右），3日晚間由藍委葉元等陪同謝至安樂區大武崙一帶掃街，呼籲民眾出來投下不同意罷免票。（國民黨基隆市黨部提供／徐佑昇基隆傳真）

藍營持續力挺基隆市長謝國樑，3日晚間由藍委葉元之、林德福、葛如鈞、林沛祥陪同謝至安樂區大武崙一帶掃街。葉元之痛批，整個罷樑行動就是不正義的，只因為謝守護市產，擋了民進黨的路就要罷免他，「以後國民黨當選，就再多選一次算了」。謝國樑則強調，在東岸商場法律戰已多次連勝，廠商大日公司涉弊也已遭起訴，都顯示罷免已無正當性，並呼籲罷樑團體不要抹黑影響罷免選舉。

立法委員林德福、葛如鈞、葉元之及林沛祥於3日赴基隆大武崙商圈，與基隆市長謝國樑及多位黨籍議員一同掃街，並與民眾熱情互動，呼籲民眾支持「不同意罷免」。

葉元之表示，目前地檢署已經認證大日公司行賄，謝國樑的作為都是在守護市產，但罷免團體又說罷免理由不是因為此案，根本是「欲加之罪，何患無辭」。他怒斥，本次罷免毫無正義，民進黨為了自己的利益而不顧市民福祉，邀市民為了民主投票，齊心對抗吃相難看的民進黨。

林德福表示，自己當過八年永和市長，深知好的行政首長只要留在地方，絕對是造福市民。他指出，本次罷免的始末民眾心知肚明，也有許多民眾都無法接受林右昌為了掩蓋過去的作為而找其他團體來罷免，所以務必用不同意罷免票支持謝國樑。

林沛祥表示，自己前幾天與交通部公路局開協調會，並獲得承諾，在未來幾年基金一、二路的人行空間將全面改觀。他也指出，好的施政需要中央民代跟地方政府通力合作，他將繼續與謝國樑合作，並積極優化交通與民生。他呼籲，我們不能讓政治霸凌的人繼續囂張，甚至是阻撓城市進步。

葛如鈞指出，選舉是科學的事，絕非情緒的事，民進黨不應煽動群眾來為情緒勞動，民主需要大家站出來反對罷免，用行動支持民主的科學。

謝國樑表示，自市長任內以來，不斷與林沛祥長期關注大武崙地區，涵蓋易淹水地區、基金一路騎樓整平等，未來也會將大武崙森林公園規畫成優質休憩場域，因大武崙較屬獨立生活圈，現正找尋地點來興建一座室內兒童樂園以造福大武崙地區的家庭。

謝國樑強調，罷免答辯書已於前幾日送出，針對罷免團體採用「違反選罷法式」的抹黑，期盼不要只用一段不具名、來源不明的錄音來違反選罷法，謝也呼籲罷免團體應提出更詳盡的證據，如此抹黑、造謠是有嚴重的法律問題。謝表示，民眾厭惡這場罷免，邀請民眾一同投出「不同意罷免票」，來促進基隆城市發展。