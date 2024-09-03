45歲男星歐漢聲（歐弟）過去曾和羅志祥組成2人團體「羅密歐」，但這段隊友情，卻疑似因為都愛上女星Makiyo（川島茉樹代）而鬧翻。近日歐弟代替即將臨盆的吳姍儒（Sandy）主持節目《小明星大跟班》，在談到日本女性話題時，歐漢聲大方點名舊愛Makiyo，並提到過去相處細節，還不忘暗酸羅志祥。

近日節目《小明星大跟班》聊男女感情，主持人吳宗憲談到有時候感情，距離可以產生美感，據說有的日本女人，一生都沒有給老公看過素顏。歐弟認同表示：「真的，Makiyo，我跟Makiyo認識的時候，我從來沒有看過她的素顏」吳宗憲聽到他自曝往事，驚訝問：「你現在要說出來？」

歐漢聲重提轟動三角戀，暗酸羅志祥。（圖／翻攝小明星大跟班YouTube）

歐弟也不閃躲，直接大方表示：「我那時候跟她交往的時候...」吳宗憲驚訝地後退好幾步，大喊：「交往？」歐弟則回：「交往怎麼了？」並對著吳宗憲大喊3次：「交往、交往、交往」，吳宗憲則笑著跟其他來賓說：「他放開了！」歐弟笑著表示：「那時候還沒被搶走，不是！」自嘲自己被搶女友往事，然後跟吳宗憲一起露出有點尷尬的笑容，最後他說：「好了啦，過去了！大家都結婚了」。

但他也分享過去和Makiyo相處情況，他說自己當時和Makiyo還有Ma媽媽一起去游泳，意外發現日本女生連去游泳都有化妝，他驚訝說：「那個妝還是防水妝，對，她可以這樣潛下去起來，然後妝還在」。