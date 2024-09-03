韓聯社報導，韓國總統辦公室（總統室）3日表示，日本首相岸田文雄將於6日起訪韓，為期兩天。據總統室相關人士介紹，岸田訪韓期間將與韓國總統尹錫悅舉行雙邊會談，雙方正就具體議題等進行溝通。

這將是雙方第12次會面。韓日領導人去年3月時隔12年重啟首腦間「穿梭外交」。去年8月，尹錫悅、岸田文雄和美國總統拜登在大衛營舉行會晤，就加強美日韓三國安全和經濟合作達成一致。

岸田已表態將不參加執政黨自民黨總裁選舉，日本自民黨新總裁將在27日的黨總裁選舉中誕生，因此這將是岸田臨近卸任前的外訪。據悉，岸田此次將同尹錫悅就兩國其間推動雙邊關係改善的情況進行交流。

另據日本共同社3日引據多名日韓外交消息人士透露，日韓兩國政府正在探討以來自韓國的訪日旅客為對象導入「Preclearance」（預先通關）計畫，即利用登機前的等待時間，事前實施入境審查。此舉有望大幅縮短抵日後的審查時間，兩國政府希望此舉能促進旅遊和商務人員往來。這被視為面向明年迎來日韓邦交正常化60周年的友好政策之一。

日相岸田訪韓並與尹錫悅舉行首腦會談時，此事可能成為議題。日韓也將探討適用於來自日本的訪韓旅客。

據日韓外交消息人士透露，日本將向韓國的機場等派遣入境審查官，在當地透過入境日本的材料、指紋、面部照片進行身分確認等，抵達日本後只需辦理簡單手續即可。還有方案提出在審查區域設置韓國訪日旅客專用通道。

隨著來自各國的旅客增加，在日本入境審查區域長時間等候的情況頻發，這成為了展開探討的背景因素。另一方面，由於抵達韓國機場的日本旅客頗為擁擠，也將考慮同樣在日本接納韓國的入境審查官。

日本政府7月宣布2025年1月導入「預先通關」計畫，暫時先適用於來自台灣的旅客，今後將逐步擴大。日韓在2002年足球世界盃時曾限期實施，兩國的入境管理部門向日本成田機場和韓國仁川國際機場互派了審查官。