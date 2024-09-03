女星大S（徐熙媛）2021年與汪小菲離婚後，兩人的爭議就鬧得沸沸揚揚，即使兩人現在都各自展開新生活，但之間的恩怨依然未有結果。近日微博上又傳出大S向汪小菲索賠4億人民幣（約新台幣18億元）的消息，但索賠的原因竟與汪小菲和張蘭所經營的「麻六記」有關。

近日張蘭的律師在社群上發布一段影片，指稱先前大S與汪小菲的官司進行時，兩人都未親自出庭，是由雙方的代理律師到庭進行庭審工作，同時他還透露，大S向汪小菲索賠4億人民幣（約新台幣18億元），是基於麻六記的線上營銷數字，由於大S認為之前為麻六記帶來不少宣傳成績。

大S傳向汪小菲索賠18億。（圖／微博 電商報）

事實上，麻六記是汪小菲與張蘭2020年成立的餐飲品牌，在大陸多個城市都設有分店，近年經營得有聲有色，讓汪小菲與張蘭都感到驕傲。不過，大S卻認為麻六記能有現在的成績，最大的功勞應該是她，透過自己的名氣與流量帶動麻六記的銷量。

消息曝光後，「大S向汪小菲索賠4億元人民幣」關鍵字立刻登上微博熱搜，引來網友熱烈討論，有人認為大S會有如此想法不無道理，汪小菲時常在社群消費大S，也是在蹭對方的熱度，但也有人提出反駁，覺得汪小菲的品牌與大S沒有關係，大S的這種行為純屬無理取鬧。