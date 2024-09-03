夏于喬今（3）日出席導演老公林書宇的電影《小雁與吳愛麗》試片會，由於好友陳喬恩日前確定於9月補辦婚禮，婚禮消息一傳出，陳喬恩的賓客名單也被曝光，名單包含昔日七朵花成員、安以軒、夏于喬等人。但夏于喬今竟坦白說：「我不知道，是看新聞才知道自己名字在上面，就還沒收到邀請。」一旁的曾國城同樣不知情，開玩笑表現出難過的樣子，「現在才知道，就看她要不要邀請了」。

陳喬恩2019年參加實境節目《女兒們的戀愛》時，與馬來西亞富二代藝術家Alan（曾偉昌）墜入愛河，2人在2022年正式成為夫妻。如今登記過了2年多，終於熬過疫情攪局，今年9月將於馬來西亞蘭卡威的五星度假村舉行海島婚禮。

陳喬恩經紀人也證實此事，「喬恩非常謝謝大家的關心，9月的確有這樣的規劃，地點會是在蘭卡威，這對他們夫妻來說是很有意義的地方，那是他們當初決定在一起的小島，婚禮會是走小島溫馨婚禮路線，主要邀請的對象會是他們夫妻倆的親密藝人朋友以及好朋友們，非常謝謝大家一直很關心和祝福喬恩，屆時會再跟大家分享更多的喜悅」。