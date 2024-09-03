民眾黨主席柯文哲日前應訊，待在台北地檢署將近3天3夜，但這70小時卻只能吃麵包、喝鋁箔包飲料。遭羈押禁見的台北市前副市長彭振聲，1日中午突然身體不適，疑似就是和飲食有關引發的低血鈉。不過檢方表示，被告候審時因為風險考量，不能使用筷子湯匙，所以不提供便當，只能提供較簡便的食物。胸腔科醫師蘇一峰質疑，低血鈉會頭痛頭暈嘔吐胡言亂語，這樣的供詞足以採信嗎？媒體人黃揚明直呼這有人權疑慮。

「三天馬拉松訊問檢方只提供甜麵包和飲料果腹，彭振聲低血鈉送醫。」蘇一峰2日就曾發文質疑，應該請檢調機關去醫院上一堂低血鈉的課程了！人每天必須攝取鹽份補充鈉離子，如果一直只吃甜的，口渴多喝水就會低血鈉。低血鈉會頭痛頭暈嘔吐胡言亂語，年老人家會更嚴重！

蘇一峰直呼：這樣的供詞足以採信嗎？他也在留言區提到，若非彭振聲低血鈉送醫，他們恐怕也沒有便當吃？「如果訊問的老人家有糖尿病，這樣搞三天會死人的.....難怪彭會嘔吐，真相大白！柯的毅力真堅強，三天沒睡飽又這樣吃，會讓人昏倒！」

黃揚明今(3日)也發文指出，柯文哲、彭振聲從8月30日深夜到9月2日淩晨至少在北檢、北院待了50小時以上，剛好又都是週末假期，只提供麵包和鋁箔包飲料，連個便當都沒辦法吃，「這是否不符合人權保障？」

「彭振聲還因此導致低鈉症狀不適送醫！」黃揚明強調，這真的應該要好好思考，對被告受拘禁時期的飲食準備，是否該有所檢討？

網友表示「我們國家的檢調是非洲難民？」、「的確蠻過分的」、「看來詔獄有新玩法」、「這樣算另一種方式的刑求嗎？」、「原來是逼供啊，我還以為是問訊呢」、「真虐待」、「就是要讓他昏頭亂講話，因為都有錄音錄影，所以是另類逼供方式吧」、「律師不能幫忙爭取自行買便當嗎？」、「上頭交辦，黨就是要搞你啊」、「我就不信北檢沒人會點外送」、「餓肚子讓其血糖過低神志不清，也算是另類刑求了吧？」

也有人說「還說是民主國家」、「檢察官也比照辦理」、「整個北檢也是吃一樣的東西我就相信沒有特別設計過」、「不是無罪推定嗎？怎麼進去的人不是人嗎」、「我不信書記官跟檢察官午晚餐也只吃麵包跟鋁箔飲料」、「說個笑話，台灣的民主得來不易」、「要問案，也要讓人吃飽嘛！基本的營養也要有，還沒問出答案，先累垮。又不是在推展飢餓三十」、「不這樣整兩位老人家，怎麼能讓他們亂說話好隨意入罪呢？」

★未經判決確定，應推定為無罪。