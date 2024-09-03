科思創工程塑料事業部全球色彩與設計中心（CMF）負責人施科弗博士（Dr. Christopher Stillings）表示，一款產品的環境影響很大程度由設計階段決定，這涵蓋材料選擇、可修復性、經久耐用程度和可回收性等方方面面。因此，在我們追求實現全面循環的目標時，設計是無法繞開的話題。科思創可協助下游客戶與合作夥伴在產品構思階段引入循環設計概念，在這方面具有優勢，也希望與設計師展開系統合作。

雖然產品設計並非全新概念，但由於法規愈來愈重視，轉變確實正在發生。例如，歐盟針對環保產品設計的規定趨嚴，並批准新規要求在歐盟銷售的產品的可重複使用性、可修復性、可升級性及可回收性。德國標準化學會（DIN）也將推出關於「實現產品循環設計的方法」的提案。美國能源部正在推動其《塑膠創新戰略》，其中也包括「透過設計實現可回收性」。此外，還有更多世界各地的監管機關正研究類似倡議。

在此趨勢下，科思創從各個面向為循環設計提供解決方案，包括借助數位化打樣等工具，減少物料使用。例如，科思創日前推出了全新Imagio CQ數位化CMF（色彩、材料、表面處理）材料庫，為客戶提供數位打樣服務。此外，高性能材料製造商科思創也是透過設計實現長久產品使用壽命方面的專家。例如，公司能夠為汽車、建築和冷鏈運輸等應用領域提供使用壽命可長達數十年的材料。