台北京華城案延燒，讓外界關心容積率更高的高雄國賓危老改建案是否合乎規範，而國賓周邊住戶曾質疑國賓是否為真危樓？民代向市府索要結構鑑定報告，卻遭以「侵害簽證技師著作權及設籍當事人營業事業有關資訊」為由拒絕，但近日爭議擴大，高市府急轉彎決定公開，讓市議員邱于軒狠酸「早知如此何必當初」。

高雄國賓於2023年1月底停業後，預計將重建為豪宅大樓，因國賓老建築被判定為危樓因而適用「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，最終獲得1142％容積率引發周邊住戶擔憂，指出該處為土壤液化潛勢區恐有安全疑慮，部分住戶質疑「國賓是否為真危樓」。

住戶表達疑慮後，多名議員在議會質詢過程要求公開危樓鑑定報告，卻被市府以「侵害簽證技師著作權及設籍當事人營業事業有關資訊」為由拒絕，不過卻在今天大轉彎，決定依政府資訊公開法，提供陳情單位索閱。

高雄市議員邱于軒表示，市府一定要在爭議擴大，面對社會輿論之下才決定公開報告，狠酸「早知如此何必當初」，強調若一開始就公開事件也不會鬧那麼大，因整起事件沒有如京華城般複雜，市府態度反而讓人感覺欲蓋彌彰。

邱于軒說今天攤開報告後，乍看之下危險度分數確實符合45分以上危老資格，不過仔細看仍有些瑕疵，如結果判定分數為65.71，但內文中卻是52.45，其他細節會去委請其他專家檢視。

高雄市工務局回應，高雄判定危老標準與全國一致，都是由申請人委託經內政部認可委託機構，進行危老建築耐震初評，至於數據不一部分將函請鑑定單位台北市結構技師公會說明。

工務局說，高雄國賓依危老條例改建，容積係由其商五840％，加上36％危老重建容積獎勵，其獎勵沒有達到危老改建獎勵40％上限，如台北國賓也是依據一樣的危老條例，經過一樣的審查程序，獲得容積獎勵多給40％，比起高雄國賓還高。

高雄市長陳其邁今天也針對國賓飯店爭議回應，國賓案除依都市計畫審查外，因樓層較高還需經都市設計審議委員會、交通衝擊評估以及環境影響評估等項目嚴加審查才能取得建照，也說會對容積率計算方式做通盤檢討。