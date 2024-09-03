投資台灣投資三大方案到年底上路滿6年，至8月底累積金額已有2.3兆，但件數金額卻越來越零星，欲振乏力。經濟部今(3日)表示，年底前會提出轉型方案，一次延長3年。適用對象擬從大陸台商、在地企業，擴大到全球僑外商，除了華僑外，有投資台灣的外商可能也會納入。將同步研議祭出租稅優惠，不過具體細節尚待規劃。

投資台灣三大方案，包含最早上路的「台商回台投資」，還有「根留台灣企業加速投資」及「中小企業加速投資」，政府提供貸款利率補貼、土地租金優惠等，吸引擴大在台投資。但是做了6年，不管是件數或金額，開始寥寥可數。

經濟部長郭智輝今(3日)說，未來三大方案適用對象會有點調整，過去中國(台商)回來投資多，現在世界各地的外商、台商都希望來台灣。另外適用領域也會強化，過去以硬體為主，之後會強化軟體方面。

經濟部目前初步規劃投資台灣三大方案再延長3年，到2027年為止。適用對象除了原有赴大陸投資2年、中小企業與在台企業外，擬轉型開放全球台商(華僑)，乃至已有在台投資的外商適用。

投資司認為，現在三大方案就已包含外商，例如美超微就申請根留台灣方案。因此未來除了向全球台商招手外，與台灣有關的外商也會涵蓋，只是標準界定還需研究。

投資促進司司長張銘斌表示，具體方案要到年底前才會出爐，目前還在跟國發會匡列經費爭取優惠措施，部長傾向使用租稅優惠方式，但涉及財政部，還要跟相關部會討論。

張指出，吸引外商投資方案，會跟部長推動的「境內關外」政策，一起多頭並進。重點都是要加大在台投資，吸引國外的高端消費者，擴大台灣內需。