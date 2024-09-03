台灣LG電子長期關注社會議題，除了延續過往就相當重視的偏鄉教育，今年首度與逢甲大學建築專業學院合作，加入「逢甲建築小書屋」興建計畫，捐贈並安裝價值近百萬的電視、冰箱、洗衣機、除濕機等智慧家電於花蓮、南投及台東3處的小書屋，讓偏鄉學童能夠無憂無慮地學習、玩耍，並從日常生活中感受科技帶來的便利。

LG志工在小書屋外牆上畫出具在地特色和紀念意義的圖案。（LG提供）

除了提供智慧家電完善書屋硬體，日前更籌組志工團前往花蓮新城協助修繕為偏鄉學童所設立的小書屋，為偏鄉學童提供實質性的幫助，提升課後學習環境品質。台灣LG電子董事長鄭淵寬強調：「『Life’s Good』不只是口號，更是LG的品牌精神，從2009年開始LG就持續關注偏鄉教育議題，透過與第三方單位或公益機構合作，致力將溫暖和希望傳遞到台灣各角落，此次與逢甲大學建築專業學院的合作，更將幫助近百位偏鄉學童，未來LG也會繼續以行動為社會帶來正向影響。我們相信從個人到企業，只要持續累積，就能發揮強大力量，讓生活更加美好，實現『Better Life for All』的願景。」

台灣LG推出家電租賃服務，目前有4大熱門商品可供租賃。（LG提供）

除了社會責任，LG也於日前推出家電租賃服務，以月租費即能輕鬆入手LG家電，合約到期後，家電歸消費者所有，最吸引人的是家電租賃服務提供5或7年原廠保固，還有專人到府簡脩和更換耗材。目前租賃的家電包括：「WashTower AI智控洗乾衣機」、「Styler蒸氣電子衣櫥」、「PuriCare 360度空氣清淨機」、「DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調」。

鄭淵寬表示，家電租賃最早於馬來西亞推出，之後韓國跟進，台灣和泰國則是同一波，看好未來市場發展。