近年來網路購物非常盛行，不少民眾購買生活用品都改用這個管道。但近日有名女網友去蝦皮店到店取貨時，發現有個櫃子裡只有一包衛生紙，質疑誰會只網購一包衛生紙。不料文章一曝光，很多人都表示自己有買，因為價格實在太便宜，且北北桃竹苗台中宜蘭還有免運，甚至有人直言「我還分批下單十包，一包六元，不是我缺衛生紙，就是想下單」。

原PO在《Threads》貼出一段影片，畫面中可以看到多項沒有放到紙箱的商品在蝦皮店到店的櫃子裡，其中還有單獨一包的衛生紙，她百思不得其解，詢問「不懂就問，什麼樣的人會去蝦皮買一包衛生紙？」

對此，有網友回應「一包6元，所以真的會有人買」、「我還分批下單十包，一包六元，不是我缺衛生紙，就是想下單」、「還會有人只買一包科學麵或是一包多利多滋喔」、「我還會買一包巴掌大餅乾而已，特選很方便」、「蝦皮店到店滿滿都是6元衛生紙」、「中午12點限時特賣，每次特賣都被搶購一空」。

此外，還有店到店店員指出，現在這種一包一包的衛生紙，最近收到可能快上百包吧，主要是蝦皮特選商店現在太划算，商品不但特價打到骨折，而且還有配合「無外箱環保免運費」。不過也有網友補充，無外箱物流限定北北桃竹苗台中宜蘭民眾可購買，南部人很絕望。