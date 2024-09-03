花蓮玉里高中柯冠廷（後中）、谷冬樂（前右）及余濰銘（後左）等3名小將，日前代表台灣參加2024年世界青年、青少年健力錦標賽，共勇奪8面金牌。（玉里高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里高中柯冠廷、谷冬樂及余濰銘等3名小將代表台灣參加2024年世界青年、青少年健力錦標賽，共勇奪8面金牌，其中柯冠廷120公斤級以上比賽蹲舉項目中，以380公斤刷新世界青少年紀錄，捷報傳回家鄉令師生振奮不已。

花蓮玉里高中3名學生上月底代表台灣前往南歐馬爾他共和國參加世界青年、青少年健力錦標賽，分別為少年男子組120公斤以上級的柯冠廷、青少年女子組47公斤級的谷冬樂，以及青少年男子組83公斤級的余濰銘。

帶隊的教練詹依燃表示，這場國際遠征賽光路程就是體力大考驗，學生必須提前1天從花蓮出發夜宿桃園，隔日凌晨4點出發，搭乘清晨7點的班機到韓國仁川機場，轉機到法蘭克福機場，再轉機到南歐馬爾他共和國，光飛航時間就將近24小時，抵達當地飯店已是凌晨2點半。

3名學生克服時差問題，全力以赴投入比賽，其中柯冠廷在120公斤級以上賽事中，以蹲舉380公斤、臥舉205公斤、硬舉250公斤跟總和835公斤，包辦4面金牌，甚至在蹲舉項目中打破世界青少男原本376公斤的最高紀錄，創下新紀錄。

谷冬樂在女子組47公斤中，也以蹲舉125公斤、臥舉72.5公斤、硬舉127.5公斤跟總和325公斤，大獲全勝拿下4面金牌；余濰銘則是以蹲舉265公斤、臥舉147.5公斤、硬舉245公斤跟總和657.5公斤，各別拿下3個第4名跟1個第6名。

玉里高中校長詹坤達校長表示，學生不斷締造佳績，除天天苦練，持續超越自我，也感謝詹依燃教練全年無休的培訓，以及企業的贊助，讓偏鄉學子有足夠資源並出國比賽，他最後也鼓勵學生繼續勇敢追夢，向2028的奧運邁進。