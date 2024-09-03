高達375公分「城隍機甲」，背後拿「文判筆」。（呂妍庭攝）

晚間6點半5000多人圍聚在噴水圓環，等待高375公分「城隍機甲」亮相。（呂妍庭攝）

晚間6點半5000多人圍聚在噴水圓環，等待高375公分「城隍機甲」亮相。（呂妍庭攝）

2024嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境今3日，農曆8月1日在嘉義市熱鬧展開，晚間6點半5000多人圍聚在噴水圓環，等待高375公分「城隍機甲」亮相，當城隍機甲揭幕時，五彩繽紛的彩花四射，民眾爭相與城隍機甲合影，加上3尊機器人在文化路上舞動，發放平安符、糖果，場面相當熱鬧，嘉義市宛如不夜城。

今天北港朝天宮攜先鋒官新營太子宮，與城主嘉邑城隍爺聯合夜巡，受嘉義各界友宮廟熱情歡迎，帶來壯觀遶境隊伍與盛況，而此次搭設臨時行宮慶讚本活動的廟宇，包括台灣首廟天壇、東港東隆宮，澎湖北辰宮、木柵忠順廟、慈濟宮、王靈宮、中埔新安壇等亦舖設紅壇迎接遶境神尊，盛況空前。

今夜巡重頭戲，廟方安排首揭全台獨創神尊機器人高達375公分「城隍機甲」，展現出城隍爺威嚴穩重的神聖站姿守護嘉義市民的平安，其中「文判筆」經法師開光後，由嘉義市長黃敏惠、城隍廟董事長賴永川、立委王美惠等人交到「城隍機甲」手中，緊接著煙火施放，夜巡再掀一波高潮。