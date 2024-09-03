韓國《朝鮮日報》3日報導，美國海軍軍需支援艦「瓦利施拉號」（USNS Wally Schirra, T-AKE 8）停靠韓華海洋（Hanwha Ocean）巨濟工廠接受基地維護。至此，韓華海洋成為首個正式開展美國海軍MRO（維護、維修、修繕）業務的韓國造船企業。

據悉，2日入港的「瓦利施拉號」是路易斯克拉克級乾貨彈藥補給艦，負責在海上為戰艦等其他艦艇提供彈藥、糧食、修理配件和燃料等補給。該艦艇排水量約達4萬噸級，全長210公尺，寬32.2公尺。

在此之前，美方意識到海軍戰力的維護保修存在距離、費用等方面的問題，一直在討論將MRO委托給擁有優秀技術和設備的友邦國家，韓華海洋公司於最近承攬下該項目。據悉，該艦艇將在韓華海洋位於巨濟島的造船廠接受約3個月的艦艇整備，然後移交給美國海軍。

據韓華海洋有關人士表示：「這是韓國造船廠首次參與美國海軍艦艇的MRO項目」，「將以世界頂級水平的MRO相關技術實力為基礎，按期交付，夯實K-軍工的聲譽。」接下來除美國MRO項目以外，還將以印尼、泰國等韓華海洋建造出口艦艇為中心，擴大基地維護與性能改良項目。

《朝鮮日報》8月30日報導說，韓國造船廠正在擴大進軍海外軍工市場，繼收購美國當地造船廠後，又向每年20兆韓元（136億美元）規模的美國艦艇MRO市場邁出了第一步。

船廠維修是最高級別的維修業務，需要將落後的軍事裝備拆成零部件，使之達到與首次投入使用時相似的性能。因為需要對最小單位的零部件了如指掌，所以也被認為是只有原製造商或值得信賴的企業才能承接的業務。

「瓦利施拉號」隸屬於管轄西太平洋的美國第七艦隊。美國海軍正在南海等地與中國海軍展開戰鬥力競爭，需要最大限度減少因為修理等靠岸的時間。分析稱，由於美國造船業界出現人力短缺等，製造條件惡化，因而判斷選擇技術水平高，且身為友邦的韓國造船業界作為「合作夥伴」較為有利。

今年2月，美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）參訪韓華海洋，並表明了強烈的合作意願。6月，韓華海洋簽訂了美國「Philly船廠」的收購合同，並計畫在當地MRO以外，將業務擴大至新造艦艇。接下來的關鍵是，能否爭取到除非戰鬥艦以外的戰鬥用軍艦MRO。今年美國國防部的艦艇MRO預算為136億美元（約合19兆韓元），根據在美航行的船舶必須由美國製造的《商船法》（The Merchant Marine Act）規定，海軍戰鬥艦維修工作需在美國本土進行。