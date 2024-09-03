忠孝橋台1線高架道路，三重區重安街上方上月20日清晨遭拖板車上掉落鋼柱嚴重撞擊受損，原定10月2日完工，新北市長侯友宜今（3）日下午前往現場視察搶修進度，確認橋面可以在今天晚間刨鋪完成後，宣布台1高架橋提前於明天清晨6時起全線恢復通車，但事故下方仍持續封閉進行支撐架拆除及道路鋪面修復，造成不便敬請見諒。

台1線高架道路三重區重安街上方於8月20日清晨遭拖板車上掉落之鋼柱嚴重撞擊受損，原定10月2日完工，在市府相關局處通力合作搶修之下，目前已完成橋面板及護欄修復工程。

新北市長侯友宜於今日下午前往視察，聽取養工處這段期間搶修的說明，並特別感謝施工人員連日的辛勞，讓台1高架道路提早恢復通車，同時對於在現場動員24小時值勤的員警與義交執行交通疏導和管制工作降低用路人不便的相關人員致上最誠摯的謝意。

工務局長馮兆麟指出，台1線高架搶修工程採兩階段進行，第一階段提前於明天上午完工通車，縮短工期近一個月，事故路段下方平面道路三重區重安街 (集美街至中正南路)為第二階段，目前仍持續全線封閉中，將進行支撐架拆除及重安街平面道路鋪面修復工程，預估將於9月中旬完成再開放通車，車輛請改由集美街、新興路至中正南路通行，請用路人配合現場義交人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒，市府也特別感謝周邊居民及用路人這段期間的配合。