2024台北羽球公開賽會內賽4日全面開打，選手生涯預計是最後一次在台灣球迷面前出賽的寶島一姐戴資穎，首輪賽程出爐，是1號場地上午9點開始的第5場賽事，官方備註這場比賽時間不早於中午12點。

戴資穎今年台北公開賽首輪32強迎戰印度選手賀曼絲，兩人去年台北賽女單16強交手過，也是至今唯一一次對壘，當時小戴21比11、21比6輕鬆獲勝。近期小戴也面臨膝蓋不適之苦，透過醫療團隊協助，加上很想在地主球迷面前出賽，仍決定報名台北賽，她的教練賴建誠表示，小戴目前狀況可以正常出賽，但在台北賽能打到何種程度，仍要看她身體狀態。

寶島一哥周天成是今年台北賽男單頭號種子，今天在小戴之後也會在1號場地上場，32強面對泰國選手賈姆斯里，是雙方生涯首次在BWF賽事過招；隨後同一場地大會男雙頭號種子、兩屆奧運羽球男雙金牌李洋／王齊麟接棒，迎戰法國卡托昂／雷諾瓦，也是雙方初次對抗。

本日許多台將粉墨登場，加上戴資穎、周天成、「麟洋」、王子維等名將，儘管是周間上班日，預料仍會有許多球迷進場力挺，目前售票網站拓元顯示都還有門票，想進場的球迷可以多多把握。