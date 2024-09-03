外交部政務次長田中光於8月24日至9月2日率團赴東加王國出席第53屆「太平洋島國論壇」（PIF）及第29屆「台灣／中華民國與PIF國家對話會議」，與PIF秘書處簽署2025年至2027年合作協定。針對該協定，外交部說明，我國歷來透過與太平洋島國論壇秘書處簽署合作協定與PIF於各領域進行合作，內容包含透過與PIF相關區域組織在公衛醫療、人才培育等方面合作計畫。

外交部日前發布新聞稿指出，田中光赴東加王國參加相關論壇，且PIF秘書處及3友邦皆感謝我國在太平洋推動切合國家發展需求的計畫，成效良好，我國3友邦更在會中直接向PIF秘書處提議將我方合作計畫納入PIF相關文件，向PIF會員傳達我國貢獻。

外交部指出，會議最後由田中光與PIF秘書處簽署2025年至2027年合作協定，具體展現我國促進太平洋區域發展的承諾及支持，將持續透過論壇多邊機制強化與太平洋友好國家的合作關係。

至於該協定內容為何，外交部表示，我國歷來透過與太平洋島國論壇秘書處簽署合作協定與PIF於各領域進行合作，內容包含透過與PIF相關區域組織在公衛醫療、人才培育、能力建構、糧食安全、海洋保育、氣候變遷、婦女賦權等各面向之合作計畫，深獲該PIF成員國好評。未來台灣仍將持續與PIF秘書處密切合作，聚焦太平洋區域裨益民生及共同關切議題，為太平洋地區的和平、穩定及繁榮作出積極貢獻。