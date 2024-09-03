王心凌將在10月12、13日在台北小巨蛋舉行「Sugar High 2.0世界巡迴演唱會」，門票將於5日、她42歲生日當天中午12點於寬宏售票系統啟售，3日釋出新巡演主視覺，只見她穿一身粉紅澎澎裙，呈現仙女唯美造型，加上搭配同是粉紅色的直升機，像是華麗地從空中而降，氣勢十足。

敬業的她每周不斷和工作人員開會討論巡演內容，日前秀出自拍美照，還透露剛開完歌單會議，意外讓歌單提早外洩，粉絲發現她增加過往較少唱的歌，包括林俊傑創作〈匿名的安慰〉及由凱莉米洛的製作人所寫充滿性感唱腔的〈Happy Loving〉，日前也官宣將在10城市開唱，包括北京、上海、廣州、美國、新加坡等，歌迷十分期待。

她先前進行主視覺拍攝，雖然使用最新的AI技術，但是在實際拍攝依然用最真實的拍攝手法，穿著粉紅色夢幻造型的她必須在鏡頭前展現坐著飛起來，但表情要維持自在又甜美，相當不容易，不過她當時在鏡頭前自然擺動肢體、展甜美笑容，似乎完全沒被難倒，她笑說，在拍攝時因為雙腳要離地，臀部只有一個點支撐在椅子上，身體的核心很重要，「要拍好這個照片，就是要運動，訓練自己的核心，加上我以前演戲的經歷，能配合上自己的想像力，對我來說是很好玩的事。」