新北市永和警分局秀朗橋派出所徐姓警員，傳出疑因積欠大筆賭博，向熟識的幫派分子借調空頭支票償還，遭債主糾眾痛毆。事後派出所所長發現徐員帶傷上班，追問下徐員才說明原委，所長向上呈報，分局已先將徐員記1大過處分，調至警備隊靜候調查並列為汰除對象。

據了解，徐員今年5月間在地下職業賭場欠下約80萬元債務，因無力償還，遂向熟識的幫派分子調來200萬元支票，除償還債主80萬元，另再向債主套現120萬元。事後支票跳票，債主不滿，要求徐員交代，徐員竟故技重施，再交予債主1張280萬元支票，欲再向債主套現80萬元，債主拒收，並將徐員痛毆一頓。

上周派出所所長發現徐員全身多處傷勢，追問下，才知徐員在外荒唐行徑，故立即向分局呈報。

永和分局表示，分局得知上情後先將徐員記1大過處分，調至警備隊靜候調查並列為汰除對象，分局將秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不護短、不輕縱」態度，徹查到底，以維警譽。