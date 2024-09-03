越南是東南亞第3大珍珠奶茶市場，市場規模在2021年曾達3.62億美元，吸引不少人投資開業，大品牌展店迅速，新品牌陸續加入。然而越南經濟不景氣浪潮已明顯影響消費者餐飲支出，市場研究公司日前發布報告指出，珍奶各大品牌的營收與利潤2022年以後持續下降，市場5大品牌營收表現不佳，第一大品牌2023年營業額跌了17%，稅後虧損大增1倍有餘，警訊明顯。除了不景氣，分析師指出，老品牌還有2大原因未能留住客人。

越南網媒《越南快訊》（VnExpress）2日報導，市場研究公司Vietdata發布數據顯示，2022年以來，市場幾大品牌營業額與利潤持續衰退。2023年5大品牌稅後損益僅1家勉強能看，那就是50嵐在越南的品牌Koi Thé，品牌定位屬於高價位，2023年營業額比2022年掉了10%，2023年稅後利潤91.5萬美元，比2022年191.4萬美元大減100萬美元，重挫52.2%。

其餘4家主流品牌，Ding Tea（薡茶）、Gong Cha（貢茶）、台人自創在地品牌Bobapop在2022、2023年稅後利潤頂多比打平好一丁點。第一大品牌Toco Toco虧損嚴重，營業額下降17%，慘賠453萬美元，比2022年虧損216.2萬美元多了1倍有餘。5大業者2023年營業額為：Toco Toco 1516萬美元、Koi Thé 1267萬美元、貢茶455.5萬美元、Bobapop 219.7萬美元、薡茶119.6萬美元。

珍珠奶茶在越南頗受歡迎，甚至出現在國內線航班菜單。

消費者勒緊褲帶

大品牌業績萎縮的首要原因在於越南餐飲服務業需求去年全面衰退。餐飲管理軟體公司iPOS今年8月下旬發布統計數據，2024年上半年多達3萬家餐飲商家歇業，仍在營業家數30萬4700家，比去年12月底少了3.9%。iPOS指出，開業3個月內就收攤的店家大增，大城市尤其明顯，即使擁有忠實客戶的知名品牌也受到打擊。歇業潮主因在於消費緊縮，咖啡、珍珠奶茶與其他飲料的消費金額減少。

最近一項針對2360人的調查顯示，41.7%的受訪者很少去咖啡店。受訪者主要住在河內與胡志明市兩大城。越南食品飲料業分析師黃松（Hoang Tung，音譯）表示，消費需求未見成長，許多品牌被迫打出促銷折扣戰吸引顧客上門，導致利潤下降，Koi Thé與The Alley（鹿角巷）等高端品牌尤其受到消費者支出縮減的打擊。不具名品牌業者代表稱，公司藉由調整菜單降低價格，營收大減。低價策略的品牌受到的影響相對較小。

台灣的手搖飲大牌「50嵐」幾年前以「Koi Thé」品牌進軍越南市場。

產品升級、客戶體驗待改善

黃松說，許多茶飲品牌只重視加盟展店，茶飲品執未獲足夠重視，若想永續發展，業者必須在產品升級、客戶體驗兩方面投注心力，關鍵在於創造受歡迎的飲品，提升客戶體驗方能留住消費者。

2023年業績表現出色的品牌包括來自中國大陸的蜜雪（Mixue），營業額比前年上升2.6倍，營業額高達5031萬美元。蜜雪進軍越南僅5年，截至去年底全越門市已達1500家。新進品牌Phe La在2023年首度統計營業成績，年度營業額1198.5萬美元，在市場各品牌僅落後於蜜雪，比貢茶、薡茶、Bobapop等老牌優異許多。