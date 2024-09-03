尚光琪表示，據證期局統計，台積電期貨今年一月納夜盤後成交量逐月增長，截至今年8月底，日均量顯著提升，大期指有4千多口，小期指有1.4萬口，合計達1.8萬口。除了台積電、聯電外，目前在美國有掛牌ADR的有友達、日月光、中華電信及南茂。

尚光琪指出，近年因國際政經情勢快速變化造成全球市場波動，交易人透過夜盤調整部位或避險需求殷切，期交所於2024年1月22日將台積電個股期貨納入夜盤交易，上線迄今交易量及流動性良好，自然人與外資積極參與，夜盤走勢及交易資訊對期貨、現貨市場次日開盤具參考性。

尚光琪指出，鑑於夜盤避險交易之重要性與日俱增，期交所廣納外界建議及實務需求，進一步評估新增其他個股期貨商品納入夜盤交易，隨雲端運算及人工智慧（AI）之世界浪潮興起，半導體產業成為全球矚目焦點，考量聯電期貨日盤交易量及美國市場聯電ADR交易量大，將其納入夜盤交易可供交易人隨國際脈動，因應夜間美股波動或重要事件，於期貨市場夜盤及時交易避險或調整部位；聯電期貨納入夜盤交易，其交易時間延長 (08：45~13：45、17：25~05：00)，更具國際市場競爭力，並吸引外資持續參與我國資本市場。

尚光琪指出，為提供交易人多元化交易選擇及持續吸引外資參與，未來金管會將督導期交所持續研議適時增加商品標的納入夜盤交易，並強化金融監理框架，建立穩健證券期貨市場，吸引外資為臺灣資本市場注入活水，並提升臺灣資本市場之韌性與競爭力。