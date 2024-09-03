台南市長黃偉哲任期將於2026年結束，下一任台南市長選舉也是萬眾矚目。國民黨可能會推派立委謝龍介再度參選，至於民進黨可能參選的立委則有陳亭妃、林俊憲、王定宇等人。而根據《TVBS民調中心》最新的民調可以看到，結果顯示，如果民進黨派出陳亭妃對決謝龍介，陳亭妃支持度46%領先謝龍介35%，若是民進黨派出林俊憲，兩人支持度則在誤差範圍之內，同時謝龍介支持度略高於王定宇。

根據《TVBS》的最新民調可以看到，對於2026台南市長選戰，若民進黨派陳亭妃對決謝龍介，那陳亭妃支持度為46%，謝龍介則為35%，另外還有19%未決定；若民進黨推派林俊憲，謝龍介支持度38％，林俊憲支持度37%，另有25%未決定。若民進黨派出王定宇，那謝龍介的支持度為40%，王定宇則為35%，另有25%未決定。

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 113 年 8 月 27 至 8 月 30 日晚間 18：30 至 22：00 進行的調查，共接觸 1,102 位 20 歲以上 台南市民，其中拒訪為 200 位，拒訪率為 18.1%，最後成功訪問有效樣本 902 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3 個 百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等 變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。