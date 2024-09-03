這是一場別開生面的選美比賽，因為她們都是來自台灣的美業職人，華麗的舞台和專業的美學態度，讓人感動又催淚。

2024全球城市美業形象大使台灣總決賽在台北漢來大飯店圓滿落幕，參賽選手分別是美甲、美睫、美體、紋繡、熱蠟除毛等專業職人，來自台南市的袁健菊獲得總決賽冠軍，邱燕玲和陳瓊如分別獲得亞軍和季軍，張芸庭和楊雅晴獲得第四名和第五名。大會主席紀皖珍致詞時感性表示，這場比賽代表了台灣美業三代傳承的精神，大家終於完成了一項非常了不起的任務。

左圖：亞軍邱燕玲（左起）、2024全球城市美業形象大使大會會長王燕呢女士 右圖：亞軍邱燕玲、晶璽健康事業股份有限公司董事長何修榕女士。（中華全球城市選拔協會提供）

左圖：最佳才藝獎關翊佑（左起）、中華愛老慈幼慈善公益協會理事長歐祐清先生‍‍‍ 右圖：最佳城市宣傳獎陳瓊如、欣暘建設股份有限公司董事長夫人紀若凡女士。（中華全球城市選拔協會提供）

紀皖珍致詞時表示，「全球城市美業形象大使選拔大賽一開始接受報名時，熱烈的情況超乎想像，許多從事美業的老師們都躍躍欲試，她們很開心終於有一個可以展現自我的舞台。看到參賽者進入了總決賽，準備朝向自己的夢想邁進，非常感動。」紀皖珍在集訓期間，幾乎每天都陪伴選手們參與，她看到選手們排除萬難，推掉所有客戶及教學課程，接受專業秀導的指導，努力練習，即使腳上貼了痠痛藥布、腳底起水泡破皮，還是咬牙持續練習，令人心疼又讓人深深感動。

左圖：最佳城市禮服獎吳佳蓉（左起）、群富健康生活事業股份有限公司總裁藍郁晴女士 右圖：最佳形象獎蕭芸庭、沐華國際美容股份有限公司業務副總劉哲男先生。（中華全球城市選拔協會提供）

左圖：第四名張芸庭（左起）、勞動部勞動關係司司長 王厚偉先生 右圖：季軍陳瓊如、2024全球城市美業形象大使副主席阮麗美女士。（中華全球城市選拔協會提供）

全球城市小姐選拔大賽創始人張如君表示，今年首次舉辦的美業形象大使選拔，讓美業職人也能有一個展現美學專業的舞台，激活美學經濟和國際視野。

左圖：最佳城市代言人邱燕玲（左起）、RENE CELL潤妮秀首席傅雪華女士 右圖：最佳禮服造型獎袁健菊、RENE CELL潤妮秀首席王春菊女士。（中華全球城市選拔協會提供）

全球城市小姐選拔大賽成立於2003年，是華人自創全球性第一選拔品牌賽事，全球以城市為主題的第一品牌賽事，在全世界具有極高的國際知名度和影響力，每年吸引非常多的企業菁英攜手力挺，本次大賽贊助企業包括旺沛pei大數位、全盈晶飾有限公司、星億多媒體股份有限公司、志麗美容科技有限公司、炬晟興業股份有限公司、RENE CELL 潤妮秀、伊頓自助婚紗、遠融國際集團、友翔國際美容有限公司、宸億生技有限公司（法喬醫美集團）、晶璽健康事業集團、台北漢來大飯店、博之國際服飾有限公司、婦幼多媒體事業集團、大潤發中崙店、大會官方指定公益慈善畫家登巴法王、官方指定麗水畫派公益慈善畫家陳正治。