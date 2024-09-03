俄羅斯總統普丁週二（3）與蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）會晤時表示，俄蒙關係正朝多方面發展，兩人還在會談中討論了經濟、能源、軍事等合作。今年恰逢俄蒙諾門罕戰役聯合勝利（對日戰爭）第85週年，對於兩國來說意義重大。

2024年9月3日，蒙古國統呼日勒蘇赫為俄羅斯總統普丁舉行正式歡迎儀式。（克里姆林宮）

據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）3日報導，普丁在與會晤時表示：「確實，俄羅斯與蒙古的關係在各個方面都有所發展。」普丁強調，雙方在人道領域，尤其是教育方面的合作卓有成效。他補充道：「今天，在我們的會議中，經濟合作的主要領域將會是我們討論的重點。」此外，兩國透過軍事技術合作及反恐協作，共同為亞洲的安全作出貢獻。

2024年9月3日，普丁（中左）與呼日勒蘇赫（中右）會談。（克里姆林宮）

普丁表示，俄羅斯願意與蒙古合作推動和平核能計畫。他說：「我們也願意基於最先進的俄羅斯技術，包括使用小型模組反應爐，與蒙古共同推動和平核能項目。」

2024年9月3日，蒙古總統呼日勒蘇赫（左）與俄羅斯總統普丁。（克里姆林宮）

普丁還指出，俄羅斯與蒙古在天然氣領域合作具有良好前景。他在與蒙古總統的會談後表示：「我們認為在天然氣領域合作前景廣闊。」他補充道，俄羅斯正考慮向蒙古消費者供應天然氣的可能性。

普丁提到，俄羅斯一貫回應蒙古對燃料和潤滑油日益增長的需求，也包括提供優惠條件。他還表示，俄羅斯將繼續向蒙古供應電力：「長期以來，我們國家穩定地為蒙古經濟提供所需的能源資源。去年，蒙古市場上的汽油和柴油有90%來自俄羅斯。」

兩人還在會談中交換了關於國際和區域問題的看法。普丁補充說，俄蒙雙方在會談中特別關注推動貿易和投資合作。「雙方特別重視建立互利的貿易和投資關係。俄羅斯是蒙古主要的外經濟夥伴之一。」

普丁還提到，俄蒙之間的商業結算幾乎完全使用非美元和非歐元的貨幣，呼日勒蘇赫在會談中感謝普丁的訪問，本次訪問恰逢兩國的重要紀念年份。今年是兩國在諾門罕戰役聯合勝利85週年（對日戰爭）及額爾登特（Erdenet）成立50週年。