113年國慶慶籌會臉書粉專3日公布今年的國慶主視覺，由於身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜先前指示要凸顯「中華民國元素」，今年主視覺重新採用紅色和藍色的搭配，引發國人熱議。有人羅列歷年國慶主視覺做成對照圖，網友直呼過去八年的設計真的不好看，韓國瑜也親自發文說明設計理念。而對國慶籌備會秘書長吳堂安提到，今年是由一群年輕人匿名創作，粉專「誰比朕更有力」則質疑，為何強調「年輕人、匿名」？

「中華民國生日快樂！」韓國瑜今(3日)在臉書發文表示：今天，我們滿懷欣喜、誠心隆重地為大家揭曉今年中華民國113年的國慶主視覺設計！這次的設計充分展現中華民國的特色與象徵、充滿我們對中華民國的熱愛與身為中華民國一分子的驕傲。國旗視覺上「青天白日滿地紅」的紅、藍、白三色，是代表我國家精神的靈魂與傳承。國旗主題與國花梅花交織成一幅充滿力量與希望的畫面，正如我們對這片土地的熱愛與期許。

他強調，這不僅是一幅美麗的作品，更承載著我們對中華民國最深切的情感與美好的祝願。每一處筆畫、每一抹色彩，都是我們在這個屬於中華民國的誕生之日，為國家獻上的真摯祝福與慶賀之意。讓我們帶著喜悅與自豪，一同為中華民國大聲祝賀、歡喜慶祝：中華民國、生日快樂！

粉專「誰比朕更有力」提到，吳堂安表示，今年是由一群年輕人匿名創作，支持中華民國。他質疑：為什麼要強調是年輕人？又為什麼要匿名？

網友表示「支持中華民國國旗！」、「怕被傻笨鳥出征只好匿名」、「怕被綠蛙出征啊」、「不匿名，會被塔綠班煩死」、「怕被邪教信徒出征」、「網軍可畏」、「怕被綠鳥出征啊」「怕被台綠班霸凌呀～」、「可悲啊～年輕人創作國慶活動還要匿名？真是台灣最悲哀的地方！」