台中市阿德（化名）與小美（化名）是夫妻關係，阿德某日發現小美疑似有婚外情，追問下小美坦承她與同事阿忠（化名）有過一次性行為，阿德因此提告阿忠嚴重損害其婚姻幸福。法院經過審理，最終判決阿忠需賠償阿德精神慰撫金30萬元。可上訴。

阿德主張，他發現其妻小美與同事阿忠有過一次性行為，並且雙方還在社交平台上互稱「寶寶」、「老公」，甚至傳送曖昧不清的訊息，如「因為我們會吸住」、「想你就飽了」、「寶寶想你」、「抱抱親親」、「那我可以親一個嗎」、「寶寶love u」、「寶寶我想要你陪我」等內容。這些親密互動的舉止，已經遠超出社會對於普通朋友間交往的容忍範圍，嚴重損害了阿德與小美的婚姻生活。因此請求60萬精神撫慰金。

庭上，證人小美也親自出庭作證，坦承她與阿忠確實在臺中的汽車旅館發生過一次性行為，並且兩人在今年4月底才結束這段關係。法院認為，小美的證詞與社交平台上的對話紀錄相符，足以證明雙方確實有不正當的男女關係。

被告阿忠辯稱，自己並未與小美發生性行為，也否認侵害阿德的配偶權。然而，法院認為，根據提供的證據以及小美的證詞，阿忠與小美的行為已經嚴重超越了普通朋友的界限，確實對阿德的婚姻造成了重大傷害。

法院最終認定，阿忠明知小美已婚，卻仍與其發生不正當關係，這樣的行為不僅違反社會善良風俗，也破壞了阿德對婚姻的信任與期待。因此，法院判決阿忠需賠償阿德精神慰撫金30萬元。可上訴。