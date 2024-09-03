大陸女星景甜因出眾外型擁有「人間富貴花」封號，2011年因出演《戰國》嶄露頭角，而後更演出多部好萊塢電影，演藝事業相當順遂。不過近日卻疑似遭大陸雜誌爆料她耍大牌，不僅遲到，還讓搭檔男星許凱在雨中苦等20分鐘。

根據陸媒《橘子娛樂》報導，近日有名時尚雜誌的工作人員爆料，有位女星因為與許凱搭檔拍戲，兩人也受邀合作拍攝雜誌封面。由於拍攝地點較偏僻，雜誌方事前貼心地安排了商務車接駁，怎料，該女星卻選擇駕駛掛著自己車牌的大車前往，讓雜誌方認為她想搞排場。

雜誌工作人員爆料女星耍大牌。（圖／微博 橘子娛樂）

不僅如此，該女星還在拍攝當天遲到，且到達現場後第一件事不是趕快梳化，而是堅持先吃飯再上工，讓一旁的許凱在雨中苦苦等了20多分鐘，最後在雜誌社主編的三催四請下，才終於展開工作。

對此，爆料者也提出「許凱搭檔」、「竹林主題」、「去年11月」的關鍵字，讓不少網友紛紛推測該女星應為景甜。不過有人指出，景甜在業界的風評不錯，加上許凱的老闆是知名製片人于正，若這件事真的有這麼嚴重，于正不可能坐視不管，因此對爆料內容保持懷疑態度。

雜誌工作人員爆料女星耍大牌。（圖／微博 說頂流是頂流）