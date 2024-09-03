「Mrs. Fields」以真材實料的美式軟餅乾成為美國第一品牌，年銷七千萬片、風靡全球33個市場，堪稱最經典的美國軟餅乾，八月起終於插旗高雄漢神巨蛋！南台灣愛好者不用跑到台北甚至飛到美國，即可享受最道地的美式軟餅乾！「Mrs. Fields」首次進駐漢神巨蛋，準備多種口味豐富的軟餅乾、雙層軟心布朗尼再加入整片餅乾，打造不曾享受的餅乾奇樂，飲餅乾現場新鮮烘焙，每日限量供應，快來品嚐。

Mrs. Fields在美國有350家店，全球超過100家，就是堅持提供頂級食材的軟餅乾好味道。(戴志揚翻攝)

暢銷全球40多年的Mrs. Fields，在美國是家喻戶曉的老字號美式軟餅乾，目前在美國已有350家門市，全球則拓展到加拿大、卡達、澳洲、香港等國家，海外擁有超過100家門市。堅持頂級食材，以「以巧克力做為主角，麵粉為配角」，並嚴選奶油、紅糖等原始材料精心烘焙。

而全球創辦人Debbi最愛的口味「燕麥葡萄乾核桃餅乾」，滿滿葡萄乾與核桃的多層次口感，搭配燕麥獨特香氣，讓人忍不住一口接一口！還有巧克力控絕對不能錯過的人氣商品「牛奶巧克力粒餅乾」，香濃不膩口的牛奶巧克力粒，每口都能品嚐到巧克力香濃。

另外，台灣和香港的獨家限定口味酸甜的覆盆莓，和濃郁的起司「覆盆莓起司蛋糕餅乾」、「巧克力愛好者餅乾」、「蔓越莓白巧克力粒餅乾」絕對是門市必點的口味。

「Mrs. Fields」歡慶首次插旗高雄，加碼延長優惠活動，餅乾買六送一、買十送二，消費滿百加購布朗尼現折$10，另外消費滿$800可獲品牌馬克杯。