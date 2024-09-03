證券時報報導，剛剛獲得1.5億美元B1輪融資的小鵬匯天，近期又有大動作。小鵬匯天3日舉行「陸地航母」飛行汽車超前品鑒會，趙德力分享最新發展近況，目前，小鵬匯天累計研製出5款飛行汽車產品，包括兩台原型機、旅航者T1、旅航者X1、旅航者X2，以及正在研發中的一體式飛行汽車和分體式飛行汽車「陸地航母」。

據悉，小鵬匯天的「陸地航母」採用分體式設計，將飛行汽車分為可自動分離結合的陸行體與飛行體兩部分，陸行體可將飛行體完全收納至車內並進行地面行駛。

作為小鵬汽車旗下的生態企業，小鵬匯天自帶流量，一舉一動都備受市場關注。按照此前規劃，小鵬匯天生產的飛行汽車「陸地航母」計畫於今年第四季啟動預售。趙德力透露，9月底，小鵬汽車在黃埔的工廠就要正式啟動，該工廠具備1萬台的產能。小鵬匯天目前在全力推動「陸地航母」的交付，公司的長期願景就希望做全球領先的低空產品創造者。

趙德力還表示，小鵬匯天「陸地航母」飛行器計畫於今年11月珠海航展期間完成公開載人首飛，11月廣州車展期間首次公開亮相，2024年底啟動預售，售價在200萬元以內。