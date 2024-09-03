台灣半島體產業蓬勃發展，高薪的工程師也是不少人羨慕的職業。然而近日有名女網友發文，先說自己是竹科太太，接著炫耀老公給她的百萬獎金，最後又自稱是「等級正妻」。文章一曝光後，許多網友相當傻眼，狠酸「人生可悲到只能炫耀老公」、「哪來的優越感？ 誰給的勇氣？」

該名女網友在《Dcard》發文稱「竹科太太開獎」，表示自己「年資7年」、等級是正妻，領了獎金100萬，並歡天喜地的表示，「謝謝有一個好老公」。

不少網友看了她的發文相當傻眼，留言「人生可悲到只能炫耀老公，自己爭氣一點吧」、「只能靠別人養講難聽點，跟寵物的差別？」、「看到這種文我都是充滿感謝，謝謝眾前輩後輩把這種優質的都收走了，功德無量啊」、「我想問什麼叫（等級正妻），怎樣的等級？」、「太愛把另一半成就、職業、薪資掛嘴邊的人都交往不得，這種行為顯示的就是很功利、愛居功」。

但也有網友相當羨慕原PO，希望能找到在竹科工作的另一半，稱「我的竹科老公在哪裡？」、「誠徵竹科先生，本身笨加玻璃心，希望找高EQ的」、「有竹科老公可以報名嗎？」、「想當竹科先生，尋找各位竹科女工程師收容」。