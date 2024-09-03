「蝴蝶姐姐」愷樂2020年知三當三，介入周揚青和羅志祥之間，遭正宮追殺。公開道歉之後，選擇離開演藝圈，4年過去了，近日她宣布懷孕好消息，並罕見發文感謝外界祝福。但翻看她過去的情史，可以說是跌跌撞撞，相當坎坷，過去她曾分享自己的理想型，或許可以看出她為何總是被渣男吸引。

愷樂曾透露「理想型」，她喜歡單眼皮、壯、高、帥的男生，更不諱言如果對方夠帥，就算花心，她也可以接受。據了解，愷樂早年曾和外貌不錯男模交往，但對方私生活混亂，就算有對象依舊會約砲、把妹，讓愷樂相當沒有安全感，常會「奪命連環call」，男方受不了，最終狠甩愷樂。

愷樂前男友李沛旭。(圖/中時資料照)

愷樂也曾被週刊爆料，曾和香港英皇集團主席楊受成之子楊政龍短暫交往過，據悉，男方身價高達17億美元（約新台幣510億元）。愷樂為了守護戀情，希望可以黏在男友身邊，經常搭機台灣、香港兩地跑，卻被對方嫌棄太黏人，被對方提分手。

2006年愷樂和李沛旭因戲結緣，兩人也曾大方認愛，但才交往1年左右，李沛旭就被抓包和其他女生曖昧，多次分分合合後，愷樂選擇退場還因此爆瘦。稍微順利一點的感情，則是和嘻哈歌手K.Swo曾交往6年，並在分手後繼續當朋友，甚至她被爆出小三醜聞時，K.Swo也在社群送暖，要她不要去管別人怎麼說。