大陸官方「長春朝陽公安宣傳」微信公號3日通報，吉林長春一名男子9月2日持刀當街滋事，並奪槍殺警，當場遭格斃，造成公安員警一死兩傷。

中國網3日報導，多名網友9月2日發視訊稱，吉林長春朝陽區一社區附近。發生殺警奪槍事件。9月3日下午，長春警方通報「一男子持刀鬧事」事件，稱一名員警因公殉職，兩名民警受傷，嫌疑人被當場擊斃。

通報稱，2024年9月2日13時20分，長春市公安局朝陽區分局紅旗街派出所接獲市公安局勤務指揮中心派警稱，一男子在轄區內中東紅街物業持刀鬧事。

出勤員警到現場發現，嫌疑人李某業（男，45歲，長春市朝陽區人）持刀威脅現場群眾，警方一邊與其搏鬥，一邊保護現場民眾安全撤離。搏鬥中，一名員警被嫌疑人持刀刺成重傷，所帶配槍被搶走，另一名民警受傷。

增援民警到達後，嫌疑人開槍負隅頑抗，造成另一名員警受傷。嫌疑人李某業被當場擊斃。案件造成一名員警重傷，經全力搶救無效因公殉職，另兩名員警受傷，經送醫救治無生命危險，無民眾傷亡。

目前，案件正在進一步偵辦中。