前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲涉京華城弊案，柯聲稱，直到今年3、4月才知情京華城容積840％一事，前副市長彭振聲也由律師提抗告主張沒都市計畫專業。民進黨台北市議員簡舒培炮轟，「柯歸彭隨」不只無能還無恥，要基層公務員倒霉背鍋，請公務員用事實真相，讓該負責任的人負起責任。

簡舒培批評，柯自認無能跳針喊「我不知道」，讓法官採信柯無都市計畫專業、非都委會與會人員而無保請回，讓全台人民看傻眼，當8年市長、號稱每天上午7時30分上班、議會質詢過和公文蓋章過，柯還能用「我不知道」的爛理由過關。

她說，面對司法調查，柯不是想著如何提出論述，告訴檢方「我有理」，而是煽動民粹、鬥臭檢調，再展現一波無賴本色，問什麼都不知道，跟政治獻金案一樣，一切都是其他人的錯。

簡舒培怒斥，「柯歸彭隨」不只無能還無恥，柯、彭1人1句「我不知道」，要基層公務員倒楣背鍋，現在彭也要採用同樣策略，提抗告主張自己主要專業是工程相關，不懂都市計畫容積率，只是因職務當都委會主席而已，希望能循柯的「我就爛」模式脫身。

她說，彭準備學柯當司法無賴，但最倒楣的就是真正具有相關專業、經過考試到市府上班的公務員，不僅在職時要面對上級長官的壓力，事情沒做好還得被副市長、市長電到飛天。根據市長指示辦事，現在出事了，市長、副市長一口一個「非相關專業」就想卸責，讓最基層的都發局公務員來扛刑責。

簡舒培喊話，市長無能，市民買單已經夠倒楣了；市長無恥，公務員絕不能無端背黑鍋，請所有公務員們把自己的USB找出來，用事實真相，讓該負責任的人負起責任。