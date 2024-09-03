中華音樂人交流協會成立至今近30年，歷經華語流行音樂昌盛的美好歲月，長年致力於華語原創歌曲之推廣。連三年獲文化部的支持，為鼓勵大學校園音樂創作之風氣，再度舉辦「第三屆校園創作菁英獎」選拔活動，自即日起至2024年9月20日止，開放線上報名。

而「校園創作精英獎」第一屆優勝呂允順利簽入鍾成虎老師的添翼創越，成為金曲獎、金馬獎得主盧廣仲的師弟，更於去年順利發行個人首張創作專輯，是華語樂壇頗受矚目的創作新人，而第二屆得主迪布斯.巴奈，目前仍在台大社會系就讀的她，也因完美的嗓音、多樣的創作才華，而被星空飛騰國際娛樂一眼相中，加盟旗下栽培，並成為周興哲（Eric）的師妹，目前正籌備第一張創作專輯。

迪布斯.巴奈擁音樂才華。（政大金旋獎提供）

最近正忙於籌備十年一會的「民歌五十」演唱會的中華音樂人交流協會理事長丁曉雯表示，「校園創作菁英獎」只需投稿作品，無須再比賽，後經過半數以上評審同意推薦即可入選並獲獎。報名資格舉凡在2023年9月1日至2024年8月31日期間，以學生身份參加台灣各大專院校或校際所舉辦的專屬校園音樂創作比賽，榮獲前三名(或等同前三名之獎項)或優勝的原創詞曲作品，即可直接以該得獎作品的音檔於線上報名(僅限參賽時為大專以上在學學生者)。

「校園創作菁英獎」日前開放線上報名。（第3屆校園創作菁英獎提供）

迪布斯.巴奈說道：「當天有許多唱片圈重量級前輩在台下聽我們演出，也和其他業內前輩、參賽者有許多交流，到現在為止都還會與當時認識的朋友相互支持，這樣的感覺非常好。」而最令她印象深刻的，莫過於當天有專業的妝髮以及服裝老師協助，「讓我們在台上能以最好的狀態表現，當天晚上我也宴請所有曾經幫助過莫非定律的朋友小慶功，大家團聚的感覺十分溫馨。」

「校園創作菁英獎」廣邀大學(專)以上在學的校園創作菁英們踴躍報名參加，詳情可搜尋「校園創作菁英獎」臉書粉專、IG以及「中華音樂人交流協會」臉書粉專。