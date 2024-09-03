永冠第二季生產及出貨噸數均未達經濟量產規模，無法轉虧為盈，第二季每股虧損為3.33元；上半年每股虧損累計7.95元，雙雙創同期虧損最多紀錄。7月合併營收約5.8億元，年減3.52％；前七月合併營收37.38億元，年減27.56％。
永冠表示，永冠產業機械及注塑機在手訂單能見度維持2～3週，風電訂單能見度看到年底，近期大陸風電業客戶已恢復拉貨，風電出貨增加。
鑄件大廠永冠-KY今（3）日宣布，今年再度辦理15,000張現金增資案，用以償還銀行借款，訂10月7日為現金增資認股基準日，發行新股90％由原始股東依持股比例認購，提撥10％公開申購方式對外公開承銷。
永冠第二季生產及出貨噸數均未達經濟量產規模，無法轉虧為盈，第二季每股虧損為3.33元；上半年每股虧損累計7.95元，雙雙創同期虧損最多紀錄。7月合併營收約5.8億元，年減3.52％；前七月合併營收37.38億元，年減27.56％。
永冠表示，永冠產業機械及注塑機在手訂單能見度維持2～3週，風電訂單能見度看到年底，近期大陸風電業客戶已恢復拉貨，風電出貨增加。
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