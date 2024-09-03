永冠第二季生產及出貨噸數均未達經濟量產規模，無法轉虧為盈，第二季每股虧損為3.33元；上半年每股虧損累計7.95元，雙雙創同期虧損最多紀錄。7月合併營收約5.8億元，年減3.52％；前七月合併營收37.38億元，年減27.56％。

永冠表示，永冠產業機械及注塑機在手訂單能見度維持2～3週，風電訂單能見度看到年底，近期大陸風電業客戶已恢復拉貨，風電出貨增加。

康控-KY 9／5起續列變更交易併加採分盤競價交易方式
《其他電》貿聯-KY上半年每股盈餘9.69元 擬投5150萬歐元收購Easys
《動休閒》今年業績很衝 來億-KY鎖漲停
#永冠-KY #永冠 #鑄件 #現金增資案 #認股基準
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷