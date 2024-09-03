民眾黨主席柯文哲歷經3天3夜審訊後，2日凌晨被法院裁定無保請回，讓白營小草歡欣鼓舞，輿論則紛紛質疑北檢的聲押行動遭打臉。民進黨粉專2日晚間發文反駁白營3項指控，反遭網友圍剿，質疑綠營干預司法，話題延燒不止。國民黨立委羅智強質疑，偵查不公開是要避免未審先判。但過去五年無任何檢察官因違反偵查不公開遭起訴，7255件檢討案的被行政處分人數僅15人。司法成政治攻防，正是人民不信任司法的主因。

「北檢發言人民進黨？介入司法不演了！」羅智強今(3日)在臉書發文提到，民進黨發文指摘民眾黨批評北檢，結果在社群被罵爆之後刪文，辯解只是想提供法律常識見解。就想請問民進黨、賴清德主席，特定搜索票的搜索範圍，叫作法律常識見解？執政黨幫檢察機關澄清說明，叫作正常司法運作嗎？執政黨的小編，能知道搜索票具體內容，能幫檢察機關澄清說明，用柯建銘總召的話，這不叫毀憲亂政，什麼才是毀憲亂政！

羅智強質疑，再來，北檢難道不該對民進黨代位發言的做法表示意見嗎？還是認為特定政黨為檢察機關發聲，是正確的憲政運作？政治介入司法，司法更介入政治。近期許多案件裡，可以看到特定媒體率先揭露對當事人不利的偵查內容，然後北檢事後發新聞稿聲稱，這都是媒體自行撰寫，北檢未洩漏偵查內容，對媒體報導不予置評。

「偵查不公開，根本變成偵查大公開！」羅智強強調，偵查不公開的制度設計之一，就是要避免未審先判，侵害人權。但在過去五年的統計裡，無任何檢察官因違反偵查不公開遭起訴；7255件檢討案，被行政處分人數僅15人。

羅智強直言，司法改革，刻不容緩。偵查大公開，司法成政治攻防，正是人民不信任司法的主因！

★未經判決確定，應推定為無罪。