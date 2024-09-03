許多情侶可能會因為各種事情爆發糾紛。一位女子近日表示，2年前她很好奇檳榔是什麼味道，某次聚會時在酒精催化、朋友鼓舞下，於口中塞了一顆檳榔，沒想到馬上被男友當眾賞了一巴掌，雖然當下她假借酒醉裝沒事，男友道歉後她也予以原諒，但過了2年還是覺得心裡很難受，不知怎麼調適心情才好，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛建議她分手。

原PO在Dcard發文表示，雖然她不抽菸不吃檳榔，但很好奇那是什麼感覺，某次朋友聚會時，在酒精催化、朋友鼓舞下，她終於第一次嘗試吃檳榔，沒想到男友看到後，竟然當眾賞了她一巴掌，她覺得丟臉、不想搞砸現場氣氛，只好傻笑裝醉帶過去，但意識其實相當清楚，雖然隔天男友坦然道歉，原PO也予以原諒，但心中一直有個疙瘩。

原PO提到，後來他們順利交往2年，男友一手包辦了洗衣、摺衣、遛寵物、料理等各種家事，也再也沒有使用暴力或是跟她生氣吵架，但每當她想起此事還是相當難受，因此好奇「如果是你們當下會怎麼做？你們也會反對另一伴這樣嗎？還有如果選擇原諒，但想起來的時候還是會感到不開心，會怎麼去調適心情呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「會當眾打人的人，除了暴力傾向之外，還有他根本沒把妳當成一個平等的人對待」、「當下被賞巴掌，會生氣並且提分手，他會因為這點小事就打你，就有可能因為其他事情打你。如果只是好奇檳榔的味道，不會反對，但好奇也要有底線，不要違法，不要是毒品。心裡有芥蒂，再怎麼去說服自己調適心情都沒有用」。原PO則透露，事後她決定跟男友分手。

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