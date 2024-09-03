（22：30更新）美股周一（2日）因勞動節假期休市。周二（3日）作為9月的第一個交易日，美股一開盤主要指數就全面下殺。台北時間3日晚間10點公布的8月ISM製造業指數低於預期，重燃投資人對美國經濟動能疑慮。在科技股領跌下，美股早盤一路下挫，道瓊工業指數暴跌逾500點，那斯達克指數慘跌逾300點，與台股連動密切的費城半導體指數重挫逾4%。AI霸主輝達崩跌逾6%，台積電ADR同步慘摔逾5%。

截至台北時間3日晚間10點30分，道瓊工業指數下跌483.23點（或1.16%），暫報41079.85點；那斯達克指數下跌304.04點（或1.72%），暫報17409.58點；標普500指數下跌71.94點（或1.27%），暫報5576.46點；費城半導體指數下跌234.6點（或4.55%），暫報4924.22點。

5大科技巨頭全面走跌，蘋果跌1.93%，谷歌母公司Alphabet跌2.14%，微軟跌0.31%，亞馬遜跌1.01%，臉書母公司Meta跌1.69%。半導體類股跌勢更加慘重，輝達暴跌6.68%，超微重摔4.63%，台積電ADR下殺5.66%，聯電ADR慘跌4.05%。

在傳統上對股市不利的9月，市場正準備迎接新的波動期。本周公布的一連串經濟數據將對美國聯準會（Fed）是否在9月降息25個基點或50個基點，以及今年剩下時間的降息幅度至關重要。

美國供應管理協會（ISM）3日公布數據顯示，8月製造業PMI雖從7月的46.8升至47.2，但為連續第5個月萎縮（低於50），且不如市場預期的47.5，顯示美國製造業動能疲弱。

市場人士認為，在周五（6日）美國非農就業數據公布前，股市將難以找到動能。Jefferies International歐洲首席經濟學家Mohit Kumar警告，預計未來幾周波動性將加大，因為Fed目前仍倚賴數據，而市場對其反應功能的預期可能會圍繞數據發布劇烈波動。