澎湃新聞3日報導，大陸民政部官網近日發布了《2023年民政事業發展統計公報》（《公報》）披露，截至2023年底，大陸全國60周歲以上人口2億9697萬人，占總人口的21.1％，其中65周歲以上人口2億1676萬人，占總人口15.4％。到本世紀中葉，大陸可能會有5億老年人，未來銀髮經濟，具有廣闊市場空間。

《公報》稱，截至2023年底，大陸全國共有4334.4萬人享受老年補貼，其中享受高齡津貼3547.8萬人，享受護理補貼98.5萬人，享受養老服務補貼621.4萬人，享受綜合補貼的66.7 萬人。大陸全國共支出老年福利資金421.7億元（人民幣，下同），養老服務資金223.2億元。

根據上述官方統計數據，大陸全國60周歲以上人口占比現已超過20％。

此前，大陸國家衛健委老齡司司長王海東曾在2022年9月20日的新聞發布會指出，大陸老齡化呈現出數量多、速度快、差異大、任務重的形勢和特點。

王海東當時表示，截至2021年底，大陸全國60歲以上人口達2.67億，占總人口18.9％；65歲以上人口達2億以上，占總人口的14.2％。據測算，預計「十四五」時期，60歲以上人口總量將突破3億，占比將超過20％，進入中度老齡化階段。2035年左右，60歲以上老年人口將突破4億，在總人口中占比將超過30％，進入重度老齡化階段。

另據媒體報導，2023年11月17日，大陸國家發改委社會發展司副司長、一級巡視員郝福慶在2023中國國際老齡產業高峰論壇表示，2022年大陸60歲以上人口2.8億，占比達到了19.8％，2023年會超過20％，這意味著進入到中度老齡化階段，未來還會加速發展，到本世紀中葉可能會有5億老年人，未來銀髮經濟具有廣闊市場空間。